Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ предлагает с 1 марта 2026 года включить обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории для поступающих на ряд социально-гуманитарных направлений.

Приказ министерства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом министерства науки и высшего образования РФ от 27 ноября 2024 года № 820", - говорится в проекте документа.

Согласно проекту приказа, министерство предлагает вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на некоторые социально-гуманитарные направления по программам бакалавра или специалитета не только обществознание, но и историю. В случае принятия документа, приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

В частности, предлагается добавить ЕГЭ по истории для поступления на такие специальности, как: "Реклама и связи с общественностью", "Юриспруденция", "Философия", "Социология", "Конфликтология", "Таможенное дело", "Судебная экспертиза", "Судебная и прокурорская деятельность", "Издательское дело", "Сервис", "Культурология", "Правоохранительная деятельность", "Военно-политическая работа", "Педагогика и психология девиантного поведения" и некоторые другие.

В июне президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы.

В июле министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о создании в ближайшее время рабочей группы для проработки решения об установлении ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные направления в вузы.

