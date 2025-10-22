Поиск

В Думе предложили еще обсудить идею по установлению лимита смягчения налоговых штрафов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Идея правительства установить предел по снижению назначаемых по итогам проверок налоговых штрафов требует дополнительного обсуждения, считает комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Это мнение приведено в заключении комитета на поправки в Налоговый кодекс (№ 1026190-8), которые входят в бюджетный пакет и рассматриваются в среду в первом чтении.

Действующее регулирование позволяет налоговым органам и судам сокращать назначаемые налогоплательщикам штрафы при наличии смягчающих обстоятельств, например, если правонарушение совершено из-за тяжелых личных или семейных обстоятельств. Статья 114 НК предполагает, что при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа сокращается "не меньше, чем в два раза по сравнению с размером", установленным НК. Максимальный предел по снижению взыскания не ограничен.

Правительство предложило ограничить максимально возможное снижение штрафа: согласно проекту, он может быть снижен не более чем в 10 раз. Одновременно оно предложило наделить ФНС полномочиями по утверждению пределов уменьшения ответственности.

Это, по мнению комитета Госдумы по бюджету и налогам, "порождает внутреннее противоречие проектируемого регулирования". Кроме того, в силу пункта 2 статьи 4 НК РФ ФНС не может издавать нормативные правовые акты в области налогов и сборов, говорится в заключении.

"В связи с этим необходимо обсудить допустимость наделения ФНС России полномочиями по изданию акта, устанавливающего порядок применения смягчающих ответственность обстоятельств", - указано в документе.

По мнению комитета, исходя из принципа независимости судебной власти, акты органов исполнительной власти, касающиеся порядка применения смягчающих обстоятельств, не могут ограничивать суды в свободной оценке и учете смягчающих ответственность обстоятельств, соответственно, такие акты могут распространяться только на налоговые органы.

Налоговый кодекс Правительство Госдума ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор строительной компании "Автодор" арестован по делу о растрате

Рябков заявил, что жизнеспособность инициативы РФ по ДСНВ будет обеспечена лишь в случае взаимности со стороны США

Рябков заявил, что жизнеспособность инициативы РФ по ДСНВ будет обеспечена лишь в случае взаимности со стороны США

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Ученые ждут пика эпидемии гриппа в РФ после новогодних праздников

Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами

Депутаты Госдумы предложили запретить отключать ЖКУ без решения суда

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });