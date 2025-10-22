В Думе предложили еще обсудить идею по установлению лимита смягчения налоговых штрафов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Идея правительства установить предел по снижению назначаемых по итогам проверок налоговых штрафов требует дополнительного обсуждения, считает комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Это мнение приведено в заключении комитета на поправки в Налоговый кодекс (№ 1026190-8), которые входят в бюджетный пакет и рассматриваются в среду в первом чтении.

Действующее регулирование позволяет налоговым органам и судам сокращать назначаемые налогоплательщикам штрафы при наличии смягчающих обстоятельств, например, если правонарушение совершено из-за тяжелых личных или семейных обстоятельств. Статья 114 НК предполагает, что при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа сокращается "не меньше, чем в два раза по сравнению с размером", установленным НК. Максимальный предел по снижению взыскания не ограничен.

Правительство предложило ограничить максимально возможное снижение штрафа: согласно проекту, он может быть снижен не более чем в 10 раз. Одновременно оно предложило наделить ФНС полномочиями по утверждению пределов уменьшения ответственности.

Это, по мнению комитета Госдумы по бюджету и налогам, "порождает внутреннее противоречие проектируемого регулирования". Кроме того, в силу пункта 2 статьи 4 НК РФ ФНС не может издавать нормативные правовые акты в области налогов и сборов, говорится в заключении.

"В связи с этим необходимо обсудить допустимость наделения ФНС России полномочиями по изданию акта, устанавливающего порядок применения смягчающих ответственность обстоятельств", - указано в документе.

По мнению комитета, исходя из принципа независимости судебной власти, акты органов исполнительной власти, касающиеся порядка применения смягчающих обстоятельств, не могут ограничивать суды в свободной оценке и учете смягчающих ответственность обстоятельств, соответственно, такие акты могут распространяться только на налоговые органы.