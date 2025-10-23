Поиск

Спасательные работы продолжаются на месте взрыва в Копейске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Работы по ликвидации последствий взрыва продолжаются на заводе в Копейске Челябинской области, сообщает пресс-центр областной поисково-спасательной службы в четверг.

"Спасатели Мобильного отряда участвуют в ликвидации последствий взрыва в городе Копейск. Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг на одном из предприятий города Копейска произошли два взрыва. Как сообщил глава региона Алексей Текслер, погибли девять человек, пятеро пострадали.

Челябинская область Копейск завод взрывы спасательная операция
