Второй взрыв произошел в очаге возгорания на заводе под Челябинском

Пять человек госпитализированы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Еще один взырв произошел в очаге возгорания на заводе в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте", - говорится в сообщении.

"Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы. (...) Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска", - добавил Текслер.

Он пообещал оказать "всю необходимую помощь" семьям погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате первого взрыва погибли четыре человека, есть пострадавшие. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Угрозы жителям и гражданским объектам нет.