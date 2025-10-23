Поиск

Число жертв взрыва на заводе в Копейске увеличилось до девяти человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, затем спасатели приступят к разбору завалов.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек. Затем произошел второй взрыв в очаге возгорания. Версия прилета БПЛА не подтверждается.

По словам губернатора, угрозы жителям и гражданским объектам нет.

Челябинская область Копейск завод взрыв погибшие
