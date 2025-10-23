Поиск

Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Плеса на 1 млрд рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Приволжский районный суд Ивановской области по иску областного прокурора обратил в доход государства имущество депутата Совета Плесского городского поселения и бывшего главы города Плес Алексея Шевцова (признан в России иноагентом) на общую сумму более 1 млрд рублей, сообщила региональная прокуратура.

Государству переданы объекты недвижимости, доли участия в коммерческих организациях и незаконно полученные доходы.

Прокуроры установили, что в течение десяти лет до 2015 года Шевцов, будучи депутатом местного представительного органа, а в период с 2010 по 2011 год – главой поселения, оказывал покровительство подконтрольным коммерческим организациям рынка недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе. Сопровождение бизнеса осуществляли родственники и доверенные лица чиновника, для чего была организована сеть взаимосвязанных юридических лиц.

"С целью извлечения прибыли были оформлены права на почти 150 объектов недвижимости в городе Плесе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. При этом за последние два года по искам прокуратуры неоднократно устанавливалась незаконность предоставления Шевцову, признанного иноагентом, земельных участков на территории Плесского городского поселения", - сообщила прокуратура.

Для примера ведомство сообщило, что из "незаконной собственности и владения Шевцова" и связанных с ним лиц "истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 га". Один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 га был получен компанией Шевцова в аренду чуть более чем за 500 рублей в год, выяснила проверка.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск, суд согласился с позицией надзорного ведомства.

Минюст признал Шевцова иноагентом 10 октября 2025 года.

