Иноагентом признан бывший глава Плеса Алексей Шевцов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов пять человек и организацию.

Иноагентами признаны поэт Полина Барскова, журналист и музыкант Денис Загорье, блогер Василий Садонин, активист Тимур Тухватуллин и ратовавший за "возрождение Плеса" бизнесмен Алексей Шевцов, а также проект "Острый угол".

По данным Минюста, Полина Барскова участвовала в создании и распространении контента иноагентов, в распространении контента нежелательных организаций, участвовала "в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ", распространяла фейки о политике и решениях российских властей и выступала против СВО.

Денису Загорье также вменяют распространение фейков о российских властях, выступления против СВО, участие в создании контента иноагентов, а еще взаимодействие с нежелательной для России организацией.

"В.В. Садонин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - сказано в пресс-релизе.

Тухватуллин, по данным министерства, распространял фейки о решениях и политике российских властей и фейки, направленные на создание негативного имиджа российской армии. Он выступал против СВО и участвовал в создании и распространении контента иноагентов и распространении контента нежелательных организаций.

Шевцову вменили участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ, распространение фейков о решениях и политике российских властей и о российской избирательной системе, а также фейков, направленных на создание негативного образа "органов власти, включая правоохранительные органы".

Медиа-проект "Острый угол", как считает Минюст, распространял фейки о решениях и политике российских властей и фейки, направленные на создание негативного имиджа российской армии, выступал против СВО, участвовал в распространнеии контента иноагентов и нежелательных организаций.