Матвиенко предложила строить больше яслей, в том числе ведомственных и частных

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила развивать в стране сеть яслей, в том числе частных.

"Предлагаем рассмотреть вопрос более активного создания сети яслей, как в жилых районах, так и при вузах и крупных предприятиях. Для того чтобы женщины могли совмещать учебу, работу и материнство, точно нужны ясли", - сказала она на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Мне кажется, нужно реализовать программу строительства яслей, в том числе и частных. Может быть, упростить требования к созданию таких учреждений, безусловно, не жертвуя при этом безопасностью детей", - отметила она.

По словам спикера, готовятся изменения в законодательство, которые позволят в первоочередном порядке предоставлять детям из студенческих семей места в яслях и детских садах по месту нахождения вуза.

Спикер отметила, что почти все регионы выполнили поручение президента по строительству детских садов, теперь "дефицита практически нет", "а вот яслей пока недостаточно".

"А женщины боятся на три года остаться без работы, выбыть из своей профессии. А если родить второго ребенка, третьего, тогда это вообще шесть-девять лет. И вот эти три года до детского сада им нужна поддержка", - отметила Матвиенко.

Она также коснулась проблем, связанных с получением единого пособия.

"Например, маме начисляется крупная разовая выплата по месту работы за рождение малыша. А эта сумма учитывается как доход. В результате женщина теряет право на получение единого пособия", - сказала Матвиенко.

По ее словам, парламентарии направили свои предложения в правительство для решения проблемы.

"Уже готовится постановление об исключении разовых выплат от работодателя при расчёте среднедушевого дохода семьи", - сообщила Матвиенко.

По мнению спикера, логично распространить такой подход и на другие "демографические" выплаты, независимо от их источника.

