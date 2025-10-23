Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу материнского капитала на поддержку рождения третьего и последующих детей.

"Мы считаем, что настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать ее на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей", - сказала она на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

Она отметила, что сегодня маткапитал на второго и последующих детей существенно меньше, чем на первого.

Как считает спикер, предлагаемый ею подход было бы правильно применять и при выплатах регионального маткапитала.

"И в целом должна быть идеология, на мой взгляд: все дополнительные меры поддержки - федеральные, региональные - должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвёртого, последующих детей", - сказала Матвиенко.