Поиск

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В основе демографической политики должны лежать ценностные установки, однако на людей нельзя оказывать давление в вопросах, касающихся рождения детей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. Здесь огромное, порой решающее значение имеют внутренние ориентиры, убеждения людей, то, как они сами расставляют свои приоритеты", - сказал Путин, выступая в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Ценностные установки внутренние являются гораздо более крепкими и важными. У нас крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода что ли? Нет. А в семье было 7-10 человек. Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что должно лежать в основе демографической политики", - подчеркнул он.

Путин добавил, что важно поддерживать стремление людей к созданию семьи и многодетности.

"Подчеркну, в этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, частное и личное дело каждого человека и каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы, прежде всего, молодые люди искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей", - сказал президент.

Он добавил, что люди должны быть уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку и подставит им плечо, сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив поднимало ее статус.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации более 290 украинских БПЛА за сутки

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

В Копейске число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 19 человек

Медведев назвал действия Трампа "актом войны против России"

Медведев назвал действия Трампа "актом войны против России"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });