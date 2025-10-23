Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В основе демографической политики должны лежать ценностные установки, однако на людей нельзя оказывать давление в вопросах, касающихся рождения детей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. Здесь огромное, порой решающее значение имеют внутренние ориентиры, убеждения людей, то, как они сами расставляют свои приоритеты", - сказал Путин, выступая в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Ценностные установки внутренние являются гораздо более крепкими и важными. У нас крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода что ли? Нет. А в семье было 7-10 человек. Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что должно лежать в основе демографической политики", - подчеркнул он.

Путин добавил, что важно поддерживать стремление людей к созданию семьи и многодетности.

"Подчеркну, в этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, частное и личное дело каждого человека и каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы, прежде всего, молодые люди искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей", - сказал президент.

Он добавил, что люди должны быть уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку и подставит им плечо, сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив поднимало ее статус.