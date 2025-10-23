Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Строительство под Беринговым проливом тоннеля, соединяющего Чукотку и Аляску, возможно, если будет принято соответствующее решение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в четверг.

"Сегодняшние современные технологии позволяют реализовывать проекты любого уровня сложности. Я считаю, что ничего здесь сверхсложного нет. Мы тоннели умеем строить: в Москве построено 150 км тоннелей за последние годы. В мире опыт такой есть - тоннель под Ла-Маншем. Мы считаем, что (это возможно - ИФ) если будет политическое решение принято. Как это построить, стоимость прокладки тоннелей, стоимость дорог понятны, сколько это будет стоить - это надо посчитать", - сказал Хуснуллин журналистам в ходе XII Международной специализированной выставки "Дорога 2025" в Минводах.

Он отметил, что при принятии решения о строительстве тоннеля нужно будет также определить, есть ли для этого необходимый грузопоток.

"Аляска - это оторванный от остальной части Америки штат. Поэтому надо посчитать, будет ли такой поток. А так, если будет такая задача, мы ее реализуем, сомнений в этом нет", - добавил вице-премьер.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что соединяющий Россию и США через Берингов пролив тоннель реально построить меньше чем за восемь лет, затратив менее $8 млрд.

"Представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа - 70-мильным путем, символизирующим единство", - написал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, стоимость такого тоннеля при возведении традиционными методами составляет более $65 млрд, однако технологии The Boring Company - компании, созданной предпринимателем Илоном Маском и занимающейся инфраструктурными проектами и строительством тоннелей, позволят сократить эту стоимость до менее чем $8 млрд.

Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею пробурить тоннель, соединяющий Россию и штат Аляска.