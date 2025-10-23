Поиск

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Строительство под Беринговым проливом тоннеля, соединяющего Чукотку и Аляску, возможно, если будет принято соответствующее решение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в четверг.

"Сегодняшние современные технологии позволяют реализовывать проекты любого уровня сложности. Я считаю, что ничего здесь сверхсложного нет. Мы тоннели умеем строить: в Москве построено 150 км тоннелей за последние годы. В мире опыт такой есть - тоннель под Ла-Маншем. Мы считаем, что (это возможно - ИФ) если будет политическое решение принято. Как это построить, стоимость прокладки тоннелей, стоимость дорог понятны, сколько это будет стоить - это надо посчитать", - сказал Хуснуллин журналистам в ходе XII Международной специализированной выставки "Дорога 2025" в Минводах.

Он отметил, что при принятии решения о строительстве тоннеля нужно будет также определить, есть ли для этого необходимый грузопоток.

"Аляска - это оторванный от остальной части Америки штат. Поэтому надо посчитать, будет ли такой поток. А так, если будет такая задача, мы ее реализуем, сомнений в этом нет", - добавил вице-премьер.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что соединяющий Россию и США через Берингов пролив тоннель реально построить меньше чем за восемь лет, затратив менее $8 млрд.

"Представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа - 70-мильным путем, символизирующим единство", - написал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, стоимость такого тоннеля при возведении традиционными методами составляет более $65 млрд, однако технологии The Boring Company - компании, созданной предпринимателем Илоном Маском и занимающейся инфраструктурными проектами и строительством тоннелей, позволят сократить эту стоимость до менее чем $8 млрд.

Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею пробурить тоннель, соединяющий Россию и штат Аляска.

Марат Хуснуллин Аляска РФ США Берингов пролив Чукотка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации более 290 украинских БПЛА за сутки

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });