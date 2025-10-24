Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 км

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Крашенинникова в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф простирается на 90 км к востоку-юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для этого вулкана "оранжевый" код авиационной опасности.

Впервые в истории наблюдений за вулканом Крашенинникова он начал извергаться утром 3 августа, тогда вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту 5-6 км над уровнем моря.

Вулкан Крашенинникова расположен примерно в 13 км к югу от Кроноцкого озера, в 200 км от Петропавловска-Камчатского. Назван в честь русского ученого, исследователя Сибири и Камчатки Степана Крашенинникова. Абсолютная высота вулкана - 1 тыс. 856 м.