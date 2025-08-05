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Усиление извержения Ключевского вулкана на Камчатке прогнозируется в ближайшие дни

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ученые прогнозируют усиление извержения Ключевского вулкана на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона во вторник.

"Ключевской - наблюдается извержение, возможны пепловые выбросы с высотой до 8 км. Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км", - говорится в сообщении.

Такой прогноз озвучили ученые на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае.

По их данным, продолжается извержение на вулкане Крашенинникова с высотой выбросов до 6 км, возможны выбросы до 8 км.

"Камбальный - снижается сейсмическая активность в постройке. Мутновский - ученые по спутниковым данным фиксируют термальную аномалию. Посещение вулкана не рекомендовано", - сообщает пресс-служба.

Камчатка Ключевской
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