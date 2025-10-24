Поиск

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин по результатам состоявшегося 23 октября финкомитета принял решение отменить с 10 ноября приказ о неполной рабочей неделе, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Таким образом, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на обычный пятидневный график работы", - говорится в сообщении.

Наряду с вопросами обеспеченности "КАМАЗа" заказами и графика работы на ноябрь, финкомитет предприятия рассмотрел и прогноз на декабрь.

"По предварительной оценке, в декабре тоже будет пятидневка. Однако окончательное решение о графике работы в декабре традиционно будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства", - отметила пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что "КАМАЗ" в конце июля заявил о переводе с 1 августа производственных подразделений, работающих в режиме неполной загрузки, на сокращенную 4-дневную рабочую неделю на фоне кризиса на российском рынке коммерческой автотехники. В своем заявлении компания отмечала, что основными факторами сложившейся ситуации стали высокая ключевая ставка, сдерживающая новые продажи и заставляющая компании возвращать лессорам арендованный транспорт, а также "недальновидная политика импортеров иностранной техники, которые, несмотря на все прогнозы по снижению рынка, ввезли в прошлом году избыточное ее количество".

В конце августа руководство ПАО "КАМАЗ" отменило предварительно утвержденный приказ о трехдневной рабочей неделе, которую планировалось ввести с сентября.

КАМАЗ Сергей Когогин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ в III квартале заработал 100 млрд рублей по МСФО

Военная операция на Украине

Свыше 20 жителей Белгородской области ранены в ходе атак со стороны ВСУ за день

Военная операция на Украине

В течение ночи над регионами РФ и Азовским морем сбиты 111 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Массированная атака БПЛА отражена ночью в десяти районах Ростовской области

Военная операция на Украине

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске

Российские Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Мединский подтвердил обмен телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7424 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });