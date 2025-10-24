"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин по результатам состоявшегося 23 октября финкомитета принял решение отменить с 10 ноября приказ о неполной рабочей неделе, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Таким образом, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на обычный пятидневный график работы", - говорится в сообщении.

Наряду с вопросами обеспеченности "КАМАЗа" заказами и графика работы на ноябрь, финкомитет предприятия рассмотрел и прогноз на декабрь.

"По предварительной оценке, в декабре тоже будет пятидневка. Однако окончательное решение о графике работы в декабре традиционно будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства", - отметила пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что "КАМАЗ" в конце июля заявил о переводе с 1 августа производственных подразделений, работающих в режиме неполной загрузки, на сокращенную 4-дневную рабочую неделю на фоне кризиса на российском рынке коммерческой автотехники. В своем заявлении компания отмечала, что основными факторами сложившейся ситуации стали высокая ключевая ставка, сдерживающая новые продажи и заставляющая компании возвращать лессорам арендованный транспорт, а также "недальновидная политика импортеров иностранной техники, которые, несмотря на все прогнозы по снижению рынка, ввезли в прошлом году избыточное ее количество".

В конце августа руководство ПАО "КАМАЗ" отменило предварительно утвержденный приказ о трехдневной рабочей неделе, которую планировалось ввести с сентября.