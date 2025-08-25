"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Руководство ПАО "КАМАЗ" решило отменить предварительно утвержденный приказ о трехдневной рабочей неделе, которую планировалось ввести с сентября, сообщила пресс-служба компании.

"На финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября. Сейчас готовятся документы. Основные подразделения компании, связанные с производством грузовиков, продолжат работать в текущем режиме", - говорится в сообщении.

Автопроизводитель отметил, что ситуация на рынке тяжелых грузовиков по-прежнему остается напряженной. По данным компании, рынок грузовиков грузоподъемностью свыше 14 тонн в июле сократился почти на 60%

"Продолжают оказывать негативное влияние на рынок остатки импортеров, которые по данным камазовских маркетологов составляют свыше 20 тысяч штук. У лизинговых компаний на складах скопилось свыше 10 тысяч единиц техники. Из положительного отмечено, что наметилась стабилизация рынка на низких показателях. Это говорит о достижении возможного минимума на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что продолжается рост рыночной доли "КАМАЗа" и привлечение дополнительных заказов, "есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет".

Ранее сообщалось, что "КАМАЗ" в конце июля заявил о переводе с 1 августа производственных подразделений, работающих в режиме неполной загрузки, на сокращенную 4-дневную рабочую неделю на фоне кризиса на российском рынке коммерческой автотехники. В своем заявлении компания отметила, что основными факторами сложившейся ситуации стали высокая ключевая ставка, сдерживающая новые продажи и заставляющая компании возвращать лессорам арендованный транспорт, а также "недальновидная политика импортеров иностранной техники, которые, несмотря на все прогнозы по снижению рынка, ввезли в прошлом году избыточное ее количество".