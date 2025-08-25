Поиск

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Руководство ПАО "КАМАЗ" решило отменить предварительно утвержденный приказ о трехдневной рабочей неделе, которую планировалось ввести с сентября, сообщила пресс-служба компании.

"На финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября. Сейчас готовятся документы. Основные подразделения компании, связанные с производством грузовиков, продолжат работать в текущем режиме", - говорится в сообщении.

Автопроизводитель отметил, что ситуация на рынке тяжелых грузовиков по-прежнему остается напряженной. По данным компании, рынок грузовиков грузоподъемностью свыше 14 тонн в июле сократился почти на 60%

"Продолжают оказывать негативное влияние на рынок остатки импортеров, которые по данным камазовских маркетологов составляют свыше 20 тысяч штук. У лизинговых компаний на складах скопилось свыше 10 тысяч единиц техники. Из положительного отмечено, что наметилась стабилизация рынка на низких показателях. Это говорит о достижении возможного минимума на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что продолжается рост рыночной доли "КАМАЗа" и привлечение дополнительных заказов, "есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет".

Ранее сообщалось, что "КАМАЗ" в конце июля заявил о переводе с 1 августа производственных подразделений, работающих в режиме неполной загрузки, на сокращенную 4-дневную рабочую неделю на фоне кризиса на российском рынке коммерческой автотехники. В своем заявлении компания отметила, что основными факторами сложившейся ситуации стали высокая ключевая ставка, сдерживающая новые продажи и заставляющая компании возвращать лессорам арендованный транспорт, а также "недальновидная политика импортеров иностранной техники, которые, несмотря на все прогнозы по снижению рынка, ввезли в прошлом году избыточное ее количество".

КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7027 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });