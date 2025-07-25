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"КАМАЗ" объявил о вводе сокращенной рабочей недели вслед за "АвтоВАЗом" и "ГАЗом"

"КАМАЗ" объявил о вводе сокращенной рабочей недели вслед за "АвтоВАЗом" и "ГАЗом"
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" вслед за "АвтоВАЗом" и "ГАЗом" объявил о переводе производства на сокращенный четырехдневный график на фоне непростой ситуации на авторынке.

"Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа", - заявил автопроизводитель.

Это решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки. Ранее принятые меры позволили обеспечить производство стабильными заказами в первой половине года, сообщила компания.

Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством, заверили в "КАМАЗе"..

Компания ведет переговоры с традиционными и новыми корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока не восстановится ситуация на рынке.

Автопроизводитель констатирует кризис на своем основном рынке - грузовиков полной массой более 14 тонн. Одной из его причин в компании называют "недальновидную политику импортеров иностранной техники, которые, несмотря на все прогнозы по снижению рынка, ввезли в прошлом году избыточное количество техники". "В результате на складах этих компаний в настоящий момент находятся свыше 30 тысяч грузовиков, которые не могут найти своих покупателей даже при демпинговых ценах, которые активно применяют дилеры", - заявляют в "КАМАЗе".

В компании отмечают, что денежно-кредитная политика ЦБ, "привела не только к невозможности приобрести новую технику с помощью финансовых инструментов в виде кредита и лизинга, но и вынуждает транспортные и другие компании возвращать взятую в прошлом году в лизинг технику лизингодателю". "По нашим оценкам, такой техники на складах лизинговых компаний скопилось более 10 тысяч единиц. Она продается существенно ниже рыночной стоимости, при этом является почти новой", - обращает внимание "КАМАЗ".

При текущем прогнозе российского рынка грузовиков свыше 14 тонн в 2025 году в 40-60 тысяч штук и с учетом того, что в первом полугодии уже реализовано свыше 20 тысяч единиц, в основном из запасов, ожидать роста продаж выпущенной в 2025 году техники не приходится, добавляет автопроизводитель.

"КАМАЗ" подчеркивает, что его продажи с начала года упали менее чем на 30%, то есть вдвое меньше общерыночных. "Доля компании выросла до 40%. Все показатели без учета ГОЗ (гособоронзаказа)", - добавляют в компании.

Ранее на этой неделе о переводе производств на сокращенный четырехдневный график сообщали в "АвтоВАЗе" и "ГАЗе". "АвтоВАЗ" заявлял, что рассмотрит возможность такого решения в начале осени, и сокращенный график может ввести с 29 сентября. ГАЗ анонсировал сокращение рабочей недели уже в августе.

Как сообщал Минпромторг со ссылкой на данные регистраций автотранспорта, за I полугодие 2025 года в России было реализовано 526,7 тысячи легковых автомобилей (-26%), 48,8 тысячи легких коммерческих машин (-19%), 27 тысяч грузовиков (-54%) и 4,9 тысячи автобусов (-54%).

АвтоВАЗ ГАЗ КАМАЗ
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