Поиск

По факту атак БПЛА на Белгородскую и Московскую области заведены уголовные дела

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Атаки на Белгородчину и Подмосковье с помощью украинских беспилотников будут расследоваться в рамках дела о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"По факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а, в" ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По данным следствия, "23 октября украинские вооруженные формирования нанесли удары дронами по городу Белгороду и иным населенным пунктам региона, пострадали свыше 20 мирных жителей, среди них есть несовершеннолетние".

"Кроме того, 24 октября в Красногорске Московской области произошло попадание БПЛА в жилой дом, вследствие чего пострадали пять человек, в их числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала Петренко.

Она отметила, что "в ходе расследования будут установлены все детали преступных действий вооруженных формирований Украины, а также конкретные лица, причастные к атаке на гражданские объекты на российской территории".

СКР Светлана Петренко Украина Московская область Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ в III квартале заработал 100 млрд рублей по МСФО

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе
Военная операция на Украине

Свыше 20 жителей Белгородской области ранены в ходе атак со стороны ВСУ за день

Военная операция на Украине

В течение ночи над регионами РФ и Азовским морем сбиты 111 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Массированная атака БПЛА отражена ночью в десяти районах Ростовской области

Военная операция на Украине

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске

Российские Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7427 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });