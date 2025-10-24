По факту атак БПЛА на Белгородскую и Московскую области заведены уголовные дела

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Атаки на Белгородчину и Подмосковье с помощью украинских беспилотников будут расследоваться в рамках дела о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"По факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а, в" ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По данным следствия, "23 октября украинские вооруженные формирования нанесли удары дронами по городу Белгороду и иным населенным пунктам региона, пострадали свыше 20 мирных жителей, среди них есть несовершеннолетние".

"Кроме того, 24 октября в Красногорске Московской области произошло попадание БПЛА в жилой дом, вследствие чего пострадали пять человек, в их числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала Петренко.

Она отметила, что "в ходе расследования будут установлены все детали преступных действий вооруженных формирований Украины, а также конкретные лица, причастные к атаке на гражданские объекты на российской территории".