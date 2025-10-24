Поиск

Свыше 20 жителей Белгородской области ранены в ходе атак со стороны ВСУ за день

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 21 мирный житель получил ранения в результате украинских атак в четверг.

"Тяжёлый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей. Две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в городе Белгороде, находятся в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

При необходимости пострадавшие будут отправлены в Москву, добавил губернатор.

