Мэр Ростова-на-Дону ушел в отставку

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев на заседании городской думы во вторник заявил об уходе в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба парламента муниципалитета.

"На заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутатами принята отставка по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением депутатов, временное исполнение обязанностей главы администрации Ростова-на-Дону возложено на первого заместителя мэра Алексея Логвиненко.

Кушнарев был назначен на должность главы администрации города Ростова-на-Дону 7 ноября 2016 года. До этого - с 2014 по 2016 год - занимал должность министра транспорта Ростовской области, с 2010 по 2014 годы занимал и замещал различные должности в аппарате губернатора и правительстве области.