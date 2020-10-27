Уволились главы Минздрава Ростовской области и горздрава Ростова-на-Дону

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области ушли с должностей глава Минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая, сообщили в пресс-службах губернатора области и мэрии города.

Быковская с 27 октября покинула должность по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Указ о ее уходе подписал губернатор Василий Голубев.

"Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал заявление об увольнении Надежды Левицкой", - сообщили в мэрии.

Быковскую задерживали в ноябре 2019 года по делу о превышении должностных полномочий, до января она была под домашним арестом. Сообщалось, что уголовное дело было связано с нарушениями закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области.

Быковская была назначена министром здравоохранения Ростовской области в декабре 2004 года.