Не менее восьми БПЛА ликвидировали за ночь в Воронежской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Как минимум восемь беспилотников было нейтрализовано в ночь на субботу в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Всего дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в четырех районах и одном городском округе было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменен.