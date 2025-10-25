Подстанция ЛЭП загорелась в Волгоградской области из-за атаки БПЛА

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Волгоградской области в результате массированной атаки БПЛА загорелась подстанция ЛЭП в Новониколаевском районе, пострадавших нет, сообщается утром в субботу в телеграм-канале обладминистрации.

"В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет", - приводятся в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова.