Путин отметил, что РФ открыта к сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания конвенции против киберпреступности.

"Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности - противоправным действиям в цифровой сфере. Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств. Хотел бы подчеркнуть, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью", - сказал Путин, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан.

В своем приветствии президент РФ также поблагодарил представителей всех стран, принявших участие в работе над конвенцией, и пожелал "новых успехов и всего самого доброго".

В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генпрокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.