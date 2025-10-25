Генпрокурор РФ подписал конвенцию ООН против киберпреступности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан подписал от имени России конвенцию ООН против киберпреступности.

Торжественная церемония прошла в субботу во вьетнамской столице Ханое. Глав делегаций приветствовал президент Вьетнама Лыонг Кыонг.

Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ. Документ представляет собой первый в мире международный договор в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников.

Конвенция была принята в декабре 2024 года генассамблеей ООН. Подписание документа является следующим этапом для его вступления в силу.

В российской Генпрокуратуре уточнили, что страны, не участвующие в церемонии, могут подписать конвенцию до конца 2025 года в Ханое, а затем в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке до 31 декабря 2026 года.

