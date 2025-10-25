Поиск

Путин назвал подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим событием

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира инициативы, выдвинутой Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания.

"Сердечно приветствую вас по случаю подписания конвенции ООН против киберпреступности. Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" - отметил Путин, приветствие которого зачитал генпрокурор РФ Александр Гуцан.

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств-членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа".

В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генпрокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой ООН в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.

