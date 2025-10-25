Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятиям ОПК и энергетическим объектам Украины

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ответ на украинские атаки на гражданские объекты нанесен удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.