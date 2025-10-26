Два человека погибли в результате обстрела города Ясиноватая в ДНР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще один пострадал в результате удара по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике в ночь на воскресенье, среди погибших ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Ясиноватой в результате ночного обстрела с применением реактивной артиллерии HIMARS калибром 227 мм погибли девочка-подросток 2012 года рождения и женщина 1986 года рождения. Тяжелые ранения получил мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Уточняется, что в результате удара "повреждены 12 жилых домостроений и легковые автомобили".