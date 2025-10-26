Поиск

Песков отметил, что Украина не способна сама производить ракеты, которые могут бить вглубь РФ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Украина сама не способна производить ракеты, которые могут бить вглубь России, как минимум основные узлы этих вооружений будут из Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (ракеты) могут быть британскими, они могут быть германскими, итальянскими, какими угодно. Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие ракеты, и, как минимум, основные узлы и блоки этих ракет - это чисто импорт из Европы", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Так представитель Кремля прокомментировал предположение, что украинские ракеты дальнего действия, о которых говорит Киев, на самом деле "перекрашенные британские".

Дмитрий Песков Украина Европа
