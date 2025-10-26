В Кремле заявили, что ВС РФ будут жестко реагировать в случае ударов вглубь России

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия будет жестко реагировать на украинские удары вглубь ее территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, очень много пересудов сейчас идет, и сам Зеленский, кстати, заявлял на днях, что дескать они обладают военным потенциалом, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будет реагировать жестко на это, и, как сказал Путин, ошеломляюще", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

В минувший четверг Путин заявил, что если по территории РФ будут наноситься удары дальнобойным оружием, ответ будет очень серьезным. "Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - сказал он журналистам.

Так президент ответил на просьбу прокомментировать ряд сообщений о возможности снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия и возможных поставок такого оружия этой стране.