Песков заявил, что четкой договоренности о датах проведения саммита РФ-США не было

Поэтому, как отметил пресс-секретарь президента России, говорить о его отмене неправильно

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Говорить об отмене российско-американского саммита неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, во-первых, не все хотят проведения этого саммита, это первое. Во-вторых, давайте все-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Есть понимание, что хорошо бы встретиться, не откладывая вдолгую. Предположим, в Будапеште. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, наверное, так выражаться неправильно", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Цитаты приводит телеканал "Вести" в своем телеграмм-канале.

"Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто так терять свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили Лаврову и Рубио подготовить этот процесс. Процесс сложный. И требуется действительно проделать большую домашнюю работу перед тем, как будет сверстана основа для вот такого нового саммита", - сказал Песков.

Он отметил, что Путин солидаризировался с Трампом, который понял, что сейчас нет смысла проводить саммит.

"То, что сейчас нет смысла его проводить, да, такое понимание возникло, прежде всего, у Трампа. Но в своих заявлениях президент Путин с этим солидаризировался", - отметил пресс-секретарь президента РФ.