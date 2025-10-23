Поиск

Президент РФ заявил, что саммит в Будапеште был предложен американской стороной

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение американской стороны, сейчас президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе этой встречи, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается заявления президента Соединенных Штатов, что же я могу сказать. В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной, и я согласился с этим, но выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата", - сказал Путин журналистам, комментируя последние заявления Трампа по встрече в Будапеште.

Путин заметил, что президент США с этим согласился полностью, и добавил, что с американской стороны будет работать над подготовкой встречи целый ряд должностных лиц администрации и некоторых назвал. "А я сказал, что мы, после того, как американский коллега определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой наших встреч, мы со своей стороны тоже объявим, кто будет работать с нашей стороны, с российской. Но на первом этапе, без всякого сомнения, первые шаги в этом направлении должны сделать министр иностранных дел Российской Федерации Лавров и госсекретарь Рубио. На этом и порешили", - сказал президент РФ.

И продолжил: "Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением - президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Всегда диалог лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, и тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали - продолжение диалога и сейчас это поддерживаем".

Ранее Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с Путиным, но надеется провести ее будущем.

Будапешт Владимир Путин Дональд Трамп США
