Администрации США напрямую сообщили об испытаниях "Буревестника"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - До администрации США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", а также о ситуации на линии боевого соприкосновения, сообщил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи - в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", - сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США.

Президент России Владимир Путин утром в воскресенье провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения.

В частности, был отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям. Кроме того, Путину было доложено о результатах испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".