Мирный житель ранен в результате атаки дронов-камикадзе в Брянской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область ранения получил мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок в Стародубском муниципальном округе. (...) Мужчина получил осколочное ранение спины", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, пострадавший госпитализирован, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в воскресенье Богомаз сообщал, что в результате атаки дрона ВСУ в селе Курово Погарского района пострадала женщина.