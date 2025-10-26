Женщина ранена в результате атаки украинского дрона в Брянской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки дрона ВСУ в селе Курово Погарского района Брянской области пострадала женщина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю (...) ранена мирная жительница", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в период с 8:00 до 11:00 воскресенья перехватили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. По данным ведомства, в течение прошедшей ночи над регионом нейтрализовано 30 дронов ВСУ.