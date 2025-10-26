Володин отметил, что "Буревестник" будет способствовать соблюдению принципа равной безопасности в мире

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что наличие у РФ крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире.

"Это оружие, равного которому в мире нет. "Буревестник" позволит повысить обороноспособность нашей страны, защиту ее суверенитета, а также будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире", - написал он в воскресенье в своем канале в Мах.

Президент России Владимир Путин утром в воскресенье провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО.

В частности, Путину было доложено о результатах испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".