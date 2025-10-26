На 120% с начала года выросло число детей, пострадавших от киберпреступлений

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В полиции зафиксировали более чем двукратный рост числа несовершеннолетних, пострадавших от действий кибермошенников, с начала года по сравнению с предыдущим, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, возросло на 120%", - говорится в сообщении.

По данным УБК, мошенники научились воздействовать на детей с помощью "арсенала схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу".

В этой связи в Управлении рекомендовали родителям "оставаться в курсе интересов ребенка и мягко объяснять, где безопасно, а где - манипуляция", а также ограничивать нежелательный контент у детей, используя специализированные настройки смартфонов.

"Если ребенок делает онлайн-покупки, оформите отдельную карту с ограниченным лимитом. Так проще контролировать расходы и избежать неожиданных списаний", - подчеркнули в УБК.