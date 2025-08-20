Поиск

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности
Фото: Andrew Brookes/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее распоряжение подписано, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Правительство на системной основе усиливает меры по защите граждан от мошенников. Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Утверждённый план - это ещё один шаг в создании эффективной системы противодействия телефонным и интернет-мошенникам. Он синхронизирует работу всех ведомств для достижения общей цели - формирования комфортной и безопасной цифровой среды", - цитируется в сообщении вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий работу по подготовке антимошеннических мер.

МоскваЖительница Москвы стала фигуранткой первого уголовного дела о дропперствеЧитать подробнее

По информации пресс-службы правительства, документ включает комплекс мер по совершенствованию законодательства, техническому противодействию злоумышленникам и повышению цифровой грамотности населения.

"Среди ключевых направлений плана - совершенствование законодательства и межведомственное взаимодействие. В частности, будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий", - говорится в сообщении

Такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По её итогам в III квартале 2027 года правительство может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства, сказано в сообщении.

Также к III кварталу 2027 года МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор при содействии Генпрокуратуры "представят предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных".

"Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения", - говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что "значительное внимание в концепции уделено профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием интернет-технологий; мероприятия, связанные с этим направлением, представлены и в плане её реализации".

Минцифры, Минкультуры, Минфину, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банку России предписано на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан, их осведомлённости о методах совершения преступлений и защиты от них.

"Такие профилактические меры включают в себя, в том числе, создание и размещение социальной рекламы в СМИ. Отдельное направление работы - профилактика вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления. Подспорьем для такой деятельности станет создание депозитария профилактических материалов. Он может быть сформирован уже в II квартале 2026 года", - говорится в сообщении. Ответственными за это определены Минцифры, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Центробанк и ряд других ведомств.

"Ещё одно нововведение, связанное с профилактикой, - интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях", - добавили в правительстве. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года.

В сообщении сказано, что план не ограничивается профилактикой.

"В числе технических мер противодействия мошенникам - создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. Это даст возможность повысить эффективность борьбы с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации. Единый реестр может быть создан в III квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур", - говорится в сообщении.

Среди других мер технической борьбы с мошенниками - разработка алгоритма выявления технологии искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений.

Поиском таких решений займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение работы запланировано на I квартал 2028 года.

В пресс-службе правительства напомнили, что Концепция государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий, была утверждена в декабре 2024 года в соответствии с указом президента о национальных целях развития.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Что произошло за день: вторник, 19 августа

СК проверит информацию о незаконном удержании людей в селе под Воронежем

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Бывший член совета "Мемориала" Давидис заочно осужден на 6 лет за оправдание терроризма

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе450 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });