В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

Фото: Andrew Brookes/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее распоряжение подписано, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Правительство на системной основе усиливает меры по защите граждан от мошенников. Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Утверждённый план - это ещё один шаг в создании эффективной системы противодействия телефонным и интернет-мошенникам. Он синхронизирует работу всех ведомств для достижения общей цели - формирования комфортной и безопасной цифровой среды", - цитируется в сообщении вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий работу по подготовке антимошеннических мер.

По информации пресс-службы правительства, документ включает комплекс мер по совершенствованию законодательства, техническому противодействию злоумышленникам и повышению цифровой грамотности населения.

"Среди ключевых направлений плана - совершенствование законодательства и межведомственное взаимодействие. В частности, будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий", - говорится в сообщении

Такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По её итогам в III квартале 2027 года правительство может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства, сказано в сообщении.

Также к III кварталу 2027 года МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор при содействии Генпрокуратуры "представят предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных".

"Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения", - говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что "значительное внимание в концепции уделено профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием интернет-технологий; мероприятия, связанные с этим направлением, представлены и в плане её реализации".

Минцифры, Минкультуры, Минфину, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банку России предписано на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан, их осведомлённости о методах совершения преступлений и защиты от них.

"Такие профилактические меры включают в себя, в том числе, создание и размещение социальной рекламы в СМИ. Отдельное направление работы - профилактика вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления. Подспорьем для такой деятельности станет создание депозитария профилактических материалов. Он может быть сформирован уже в II квартале 2026 года", - говорится в сообщении. Ответственными за это определены Минцифры, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Центробанк и ряд других ведомств.

"Ещё одно нововведение, связанное с профилактикой, - интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях", - добавили в правительстве. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года.

В сообщении сказано, что план не ограничивается профилактикой.

"В числе технических мер противодействия мошенникам - создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. Это даст возможность повысить эффективность борьбы с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации. Единый реестр может быть создан в III квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур", - говорится в сообщении.

Среди других мер технической борьбы с мошенниками - разработка алгоритма выявления технологии искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений.

Поиском таких решений займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение работы запланировано на I квартал 2028 года.

В пресс-службе правительства напомнили, что Концепция государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий, была утверждена в декабре 2024 года в соответствии с указом президента о национальных целях развития.