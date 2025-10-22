Поиск

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минцифры доработало второй пакет мер борьбы с кибермошенничеством, вступление в силу поправок может быть отложено, ограничение по количеству карт на одного человека - смягчено, следует из измененного по итогам обсуждений законопроекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект может вступить в силу на полгода позже - с 1 сентября 2026 года (за исключением ряда положений) вместо предлагавшегося ранее срока - с 1 марта 2026 года.

Ограничение по количеству банковских карт на человека может стать либеральнее - не более 20 карт вместо 10 карт ранее.

При этом норма по лимиту карт на человека в одном банке не изменилась - не более 5 карт.

Оператор по переводу денежных средств обязан до предоставления карты физлицу запросить в Единой системе учета платежных карт информацию о достижении предельного лимита.

О возможной корректировке ограничения по количеству банковских карт для борьбы с дропперами (до не более 20 карт на человека) в конце сентября заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В конце августа правительство опубликовало для публичного обсуждения второй пакет мер против кибермошенников, куда вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. В числе инициатив - ограничение по количеству банковских карт - тогда было не более 10 карт на человека.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приостановлено оказание услуг связи 160 тысячам абонентов из-за передачи аккаунтов в аренду

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 33 украинских БПЛА

Комитет Госдумы предложил поэтапный переход к новым налоговым правилам для компаний на упрощенке

Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т

Что произошло за день: вторник, 21 октября

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });