Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минцифры доработало второй пакет мер борьбы с кибермошенничеством, вступление в силу поправок может быть отложено, ограничение по количеству карт на одного человека - смягчено, следует из измененного по итогам обсуждений законопроекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект может вступить в силу на полгода позже - с 1 сентября 2026 года (за исключением ряда положений) вместо предлагавшегося ранее срока - с 1 марта 2026 года.

Ограничение по количеству банковских карт на человека может стать либеральнее - не более 20 карт вместо 10 карт ранее.

При этом норма по лимиту карт на человека в одном банке не изменилась - не более 5 карт.

Оператор по переводу денежных средств обязан до предоставления карты физлицу запросить в Единой системе учета платежных карт информацию о достижении предельного лимита.

О возможной корректировке ограничения по количеству банковских карт для борьбы с дропперами (до не более 20 карт на человека) в конце сентября заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В конце августа правительство опубликовало для публичного обсуждения второй пакет мер против кибермошенников, куда вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. В числе инициатив - ограничение по количеству банковских карт - тогда было не более 10 карт на человека.