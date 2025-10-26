Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате (...) удара тремя дронами по движущимся гражданским автомобилям, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина - водитель автомобиля Нива "Шевроле" получил легкие ранения мягких тканей (...) Женщина - пассажир автомобиля "Газель" с проникающими осколочными ранениями доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в воскресенье.