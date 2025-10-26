Лавров заявил, что перспективы встречи Путина и Трампа зависят от США

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перспективы проведения новой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависят от Вашингтона, который сначала такую встречу предложил, а затем перенес.

"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны, и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Трамп вчера (23 октября - ИФ) в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что всё зависит от инициатора", - сказал российский министр в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".

