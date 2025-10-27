Один человек погиб, пятеро пострадали при атаке БПЛА на микроавтобус в Брянской области

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе украинских дронов-камикадзе по микроавтобусу с мирными жителями в Погарском районе, в результате чего погиб водитель и пострадали пять пассажиров.

"Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов - камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителям в поселке Погар Погарского района. (...) Водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения", - написал он в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь, уточнил Богомаз.