Поиск

Главы МИД РФ и Омана обсудили по телефону ситуацию в Иране, высказались в пользу скорейшего прекращения военных действий

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, обсуждалась ситуация вокруг Ирана, сообщили на Смоленской площади.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг Ирана. Была озвучена позиция в пользу скорейшего прекращения любых военных действий и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Стороны также подчеркнули "необходимость учёта законных интересов всех арабских государств Персидского залива", добавили в ведомстве.

Помимо этого, "отмечена готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных мирных развязок на основе уважения базовых норм международного права", отметили на Смоленской площади.

"Лавров выразил признательность властям султаната за содействие в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через оманскую территорию", - сообщили в МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Оман Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива с целью туризма

Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

 Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

 В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

 АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

В России в год заключают около 100 тысяч брачных договоров

Глава СКР предложил лишать мигрантов гражданства за тяжкие преступления

Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

 Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

Бастрыкин предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества

Путин передаст Ирану озабоченность ближневосточных стран ударами по их инфраструктуре
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 295 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });