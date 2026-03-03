Главы МИД РФ и Омана обсудили по телефону ситуацию в Иране, высказались в пользу скорейшего прекращения военных действий

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, обсуждалась ситуация вокруг Ирана, сообщили на Смоленской площади.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг Ирана. Была озвучена позиция в пользу скорейшего прекращения любых военных действий и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Стороны также подчеркнули "необходимость учёта законных интересов всех арабских государств Персидского залива", добавили в ведомстве.

Помимо этого, "отмечена готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных мирных развязок на основе уважения базовых норм международного права", отметили на Смоленской площади.

"Лавров выразил признательность властям султаната за содействие в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через оманскую территорию", - сообщили в МИД РФ.