Состоялся первый полет прототипа истребителя Су-57 в двухместном варианте

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолёт, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", - заявил Мантуров журналистам во вторник.

Су-57 разработан в компании "Сухой" ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года. Экипаж состоит из одного человека.

По официальным данным, Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57 в конце 2020 года.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей Су-57, заявил в прошлом ноябре генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

В ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.