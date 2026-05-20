ВМС США обнаружили 10 морских мин в Ормузском проливе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американские ВМС обнаружили по меньшей мере 10 морских мин, установленных в акватории Ормузского пролива, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американские официальные лица, знакомые с ситуацией.

"США обнаружили не менее 10 мин в Ормузском проливе", - сообщили они.

О том, какие именно типы мин фигурируют в последних данных, неизвестно, указывает телеканал.

В марте телеканал сообщал, что, по оценкам американской разведки, в Ормузском проливе находилось не менее десятка подводных мин. Тогда официальные лица заявили, что мины, используемые Ираном в проливе, - это "мины-присоски" иранского производства "Махам 3" и "Махам 7".

Ранее в этом месяце американские военные начали направлять коммерческие суда по маршруту, расположенному южнее международной линии разделения движения судов в проливе. Этот путь, расположенный ближе к Оману, американские ВМС тралили в течение нескольких недель. Они предупредили, что прохождение по обычному маршруту может быть "чрезвычайно опасным" из-за мин, установленных Ираном в проливе. В мае Пентагон представил данные о том, что Иран установил новые мины в Ормузском проливе 23 апреля.