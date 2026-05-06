Экспортеры пока не воспользовались беспошлинной квотой на экспорт риса из РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Экспортеры пока не воспользовались беспошлинной квотой на экспорт риса-сырца из РФ.

Как сообщается в материалах Минсельхоза, по данным на 6 мая, доступный остаток тарифной квоты составляет 200 тыс. тонн. Это соответствует объему квоты, которая начала действовать с 1 января 2026 года. Срок ее рассчитан по 31 декабря 2026 года.

Внутриквотная ставка вывозной пошлины составляет 0%, внеквотная - 50%.

Квота была введена постановлением правительство от 19 декабря 2025 года. В приуроченном к его выходу пресс-релизе сообщалось, что "с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2025 года в РФ действует запрет на вывоз риса-сырца". "В настоящее время необходимости его продления нет, так как объемы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции", - пояснялось в документе.

Как заявил "Интерфаксу" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, отсутствие спроса на квоту связано, прежде всего, с невысокой внешней ценой на рис. "Цены на мировом рынке снизились. На фоне укрепившегося рубля мы просто неконкурентоспособны в условиях высокого предложения риса со стороны азиатских стран", - пояснил он.

По данным ИКАР, цена индийского риса на 30 апреля 2026 года составляла $347 за тонну (FOB), год назад - $393 за тонну. На 30 апреля 2024 года тонна индийского риса стоила $532.

Снижаются и внутренние цены. Цены производителей (Краснодар) на конец апреля составляли 43,3 тыс. рублей за тонну (с НДС) против 58,7 тыс. рублей годом ранее.

Ряд экспертов зернового рынка не исключил, что отсутствие интереса к квоте также может быть связано со сложным процессом оформления документов на поставки. "Замучаешься оформлять", - сказал один из них.

По данным Росстата, в 2025 году урожай риса в РФ составил 1,19 млн тонн против рекордных 1,26 млн тонн годом ранее.