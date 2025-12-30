Поиск

Экспортеры РФ выбрали менее половины годовой квоты на отгрузки рисовой крупы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Экспортеры выбрали менее половины годовой квоты на отгрузки рисовой крупы из РФ, объем которой составляет 50 тыс. тонн.

Как сообщает Минсельхоз, по состоянию на 30 декабря остаток квоты составляет 26,3 тыс. тонн. Таким образом, из общего объема в 50 тыс. тонн выбрано 23,7 тыс. тонн.

Квота на экспорт рисовой крупы и шелушеного риса была введена в РФ в 2025 году впервые после запрета экспорта этой продукции, который действовал с 1 июля 2022 года. Срок ее действия - по 31 декабря 2025 года. Внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины составляет 0%, внеквотная - 50%.

Информации о продлении этой квоты на 2026 год пока не было.

Между тем, как сообщалось, с 1 января 2026 года вводится квота на экспорт риса-сырца в объеме 200 тыс. тонн. Срок ее действия - по 31 декабря 2026 года. Внутриквотная ставка вывозной пошлины составит 0%, внеквотная - 50%.

По предварительным данным Росстата, в 2025 году урожай риса в РФ составил 1,19 млн тонн против рекордных 1,26 млн тонн годом ранее.

Минсельхоз Росстат
