Путин встретился с президентом Лаоса

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с переизбранием на этот пост и выразил признательность, что визит в Россию стал его первой зарубежной поездкой в рамках нового срока.

"Хотел бы еще раз поздравить вас с переизбранием на пост президента. Уверен, что ваш богатый политический опыт поможет и впредь эффективно решать задачи социально-экономического развития Лаоса, проводить и далее конструктивную линию в международных делах. Мы ценим, что ваш визит в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Лаоса.

"Наши встречи вошли в добрую традицию. Вы второй раз участвуете в праздновании Дня Победы в Москве, а в июле прошлого года побывали в России с официальным визитом", - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что отношения России и Лаоса строятся на основе дружбы, взаимного уважения и доверия. Путин отметил позитивную динамику во взаимной торговле. "По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 годом. Общие объемы пока скромные, но динамика хорошая" , - сказал президент РФ.

Он отметил, что Россия и Лаос активно взаимодействуют на международной арене. "Новые возможности сотрудничества открываются после получения вашей страной статуса партнера по диалогу в ШОС", - сказал Путин.