Двух слонят доставили из Лаоса в Казань

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Коллекция животных Казанского зоопарка пополнилась двумя слонами, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в Мах.

"Знакомьтесь, слоны Сахар и Удача. Эти два "малыша" - подарок руководства Лаоса президенту России. Девочки 4 и 5 лет спокойно перенесли длительный перелет и уже обживаются в казанском зоопарке", - написал Минниханов в посте.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что слон - один из символов Лаоса. Он олицетворяет процветание и силу.

Слонята прибыли в Казань в преддверии саммита " Россия - АСЕАН", в котором, как ожидается, примет участие президент Лаоса.