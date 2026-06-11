Поиск

Двух слонят доставили из Лаоса в Казань

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Коллекция животных Казанского зоопарка пополнилась двумя слонами, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в Мах.

"Знакомьтесь, слоны Сахар и Удача. Эти два "малыша" - подарок руководства Лаоса президенту России. Девочки 4 и 5 лет спокойно перенесли длительный перелет и уже обживаются в казанском зоопарке", - написал Минниханов в посте.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что слон - один из символов Лаоса. Он олицетворяет процветание и силу.

Слонята прибыли в Казань в преддверии саммита " Россия - АСЕАН", в котором, как ожидается, примет участие президент Лаоса.

Рустам Минниханов Лаос Казань Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ заявили о полном контроле над восточной частью Константиновки и выходе на ее северо-восточные окраины

Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей

 Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей

Упоминаемость ПМЭФ в медиа вновь побила свой рекорд

Посольство Кипра сообщило о прекращении приема заявлений через визовые центры

 Посольство Кипра сообщило о прекращении приема заявлений через визовые центры

Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

 Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

В Анапе 49 пляжей открыли для купания

 В Анапе 49 пляжей открыли для купания

Самолет "Уральских авиалиний" сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки

Замглавы МИД России Галузин принял послов Великобритании, Франции и ФРГ

Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

 Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

Дмитриев сообщил, что встретится с Уиткоффом и Кушнером в июне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9856 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2607 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов