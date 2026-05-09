Путин заявил, что Россия поддержала идею Трампа о перемирии и обмене пленными

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сразу поддержала идею президента США Дональда Трампа о перемирии и обмене пленными, однако до сих пор не получила никаких предложений от украинской стороны.

"Когда прозвучало предложение США, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединенных Штатов. Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало", - сказал Путин в ходе пресс-подхода в субботу.

Он напомнил, что несколькими днями ранее, 5 мая, Россия передала украинской стороне предложение об обмене, и направила на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России.

"Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть 200. А потом он вообще сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят", - пояснил Путин.

Владимир Путин Дональда Трамп США РФ
