Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

Заявление Путина по украинскому конфликту, предложение по референдуму в Армении, готовность Зеленского к переговорам

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин заявил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с Россией, идет к завершению, но западные страны пока не хотят этого признавать, потому что не могут "вылезти из колеи" противостояния с Россией.

- Роберт Фицо передал Путину информацию о готовности Зеленского к встрече. По словам Путина, Фицо не передавал отдельного послания, но подтвердил желание украинской стороны провести переговоры на высшем уровне.

- Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере Caribbean Princess, который неделю назад отправился из Флориды. О вспышке инфекции сообщили американские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

- Около 100 судов, зарегистрированных в Гонконге или принадлежащих гонконгским компаниям, остаются заблокированными в Ормузском проливе. По данным главы Hong Kong Shipowners Association Ричарда Хекста, на их борту находятся примерно 2,3 тыс. моряков.

- Путин предложил провести в Армении референдум по отношениям с ЕС и Россией. "На мой взгляд, было бы правильным и по отношению к гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум", - сказал президент журналистам в субботу.

- Россия поддержала инициативу Дональда Трампа о перемирии и обмене пленными. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе пресс-подхода в субботу. По его словам, Москва до сих пор не получила от Украины никаких предложений по этому вопросу.